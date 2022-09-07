اقتحم نشطاء فرع منظمة غرينبيس - السلام الأخضر الإثنين بشكل سلمي معرض الغاز العالمي "جاستيك" الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية للاحتجاج على استغلال الوقود الأحفوري وما بات يعرف بالغسيل الأخضر للأموال وافتقار الحكومات لسياسات فعالة لمنع تغير المناخ. وتمكن ما يقرب من 50 متظاهرًا من دخول المعرض وساروا عبر أجنحة المعرض حاملين لافتات كتب عليها "الغسيل الأخضر بالمقلوب هو جحيم مناخي" و "ثورة خالية من الطاقة الأحفورية".

وفقًا للفرع الإيطالي لمنظمة غرينبيس لحماية البيئة، فإن تغير المناخ والبيئة والتلوث هي من بين الملفات الأكثر إهمالًا في الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان الإيطالي الجديد والمقررة في 25 سبتمبر- أيلول الجاري.

خارج قاعات المعرض أطلق المتظاهرون صفارات الإنذار ورسالة تحذير تقول "انتبهوا أرجوكم هذا ليس تمرينًا. حالة الطوارئ المناخية تسير وتتقدم بخطورة. من فضلكم لا تصدقوا الإعلانات المضللة لشركات النفط والغاز. الغسيل الأخضر يعني الجحيم المناخي."