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ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية يحملون الحشائش لمواشيهم بعد الفيضانات في إقليم السند - باكستان. 2022/09/09
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شاهد: غوتيريش يصف الفيضانات في باكستان "بالمجزرة المناخية" ويلقي اللوم على الدول الغنية

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت لدى تفقده مناطق من جنوب باكستان غمرتها الفيضانات، بأنه لم يشاهد من قبل "مجزرة مناخية" بهذا الحجم، ملقيا اللوم على الدول الغنية. وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل. وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتقول الحكومة إن حياة ما يقرب من 33 مليون شخص قد تعطلت. وتقدر باكستان الأضرار بنحو 30 مليار دولار.

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