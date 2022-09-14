اصطف ليلة الثلاثاء عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الطريق المؤدية إلى قصر باكنغهام في لندن على مسافة امتدت 22 كيلومترا رغم الرياح المحملة بالأمطار، وتوقفت السيارات في الشوارع المزدحمة بطبيعتها لإلقاء نظرة على موكب نعش الراحلة إليزابيث الثانية الذي كانت تنبعث منه الأضواء وهو يشق الظلام ببطء باتجاه القصر، وسط تصفيق الجماهير والهتافات وأبواق السيارات.

وفي القصر، كان الملك تشارلز الثالث وجميع أبناء الملكة وأحفادها والأزواج والزوجات في استقبال النعش المغطى بالعلم، مجتمعين معا للمرة الأولى منذ وفاة الملكة.

ينتظر أن يودع مئات الآلاف من البريطانيين اعتبارا من الأربعاء في لندن ملكتهم الراحلة إليزابيث الثانية التي تتمتع بشعبية كبيرة بعد حوالي أسبوع على وفاتها في اسكتلندا.

ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس عن عمر ناهز الـ96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء. وبعد ليلة في قصر باكنغهام سينقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم قاعة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.

ولمدة خمسة أيام، يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما.