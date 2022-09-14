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البابا فرانسيس في كازاخستان
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شاهد: البابا فرانسيس في زيارة إلى كازاخستان تحت شعار "الحوار"

وصل البابا فرنسيس الذي نصحه الأطباء بعدم السفر إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، الثلاثاء إلى كازاخستان في زيارة تستمر ثلاثة أيام يحمل خلالها دعوة إلى السلام والحوار في وسط آسيا المضطرب.

وسيشارك البابا الأرجنتيني الذي أجبره ألم في الركبة على التنقل على كرسي متحرك وأقر بأن عليه إبطاء وتيرة السفر أو التنحي، في مؤتمر بين الأديان في العاصمة نورسلطان.

وكان البابا البالغ 85 عاما قد أعلن الأحد أن زيارته الثامنة والثلاثين إلى الخارج منذ انتخابه في 2013 ستكون "فرصة ... لإجراء حوار كإخوة، تحركنا الرغبة المشتركة في السلام الذي يتعطش إليه عالمنا".

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