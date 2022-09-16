قال قائد الشرطة الأوكرانية الجمعة، بناء على تقدير أولي، إن معظم المدفونين في مقبرة جماعية اكتُشفت في مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا هم من المدنيين. وكانت السلطات قد أعلنت يوم الجمعة أنها عثرت على مقبرة جماعية تحتوي على 440 جثة في إيزيوم، وهي معقل روسي سابق على خط المواجهة، وقالت إن هذا دليل على جرائم حرب ارتكبها الغزاة.

والجمعة، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن روسيا تتصرّف بشكل "مروّع" وارتكبت على الأرجح جرائم حرب. وقال للصحفيين "هذا جزء مروّع من رواية متواصلة. كلما رأينا المد الروسي يتراجع من أجزاء احتلها في أوكرانيا، نرى ما الذي يتركه خلفه".

ولم تصدر روسيا تعليقا علنيا على الأمر.

فرت القوات الروسية من إيزيوم خلال هجوم أوكراني مضاد قوي أدى إلى استعادة معظم منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير. وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت المقبرة الجماعية تضم في الأساس مدنيين أم جنودا، قال قائد الشرطة إيجور كليمينكو "بحسب التقدير الأولي.. مدنيون. وعلى الرغم من أن لدينا معلومات عن وجود جنود أيضا هناك، فإننا لم نستخرج أيا منهم حتى الآن".