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أطنان من النفايات البلاستيكية تغطي سواحل وبحيرات أمريكا الوسطى.
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بدون تعليق: أطنان من البلاستيك تغطي مياه ورمال سواحل وبحيرات أمريكا الوسطى

تغطي كميات هائلة من الرواسب البلاستيكية المتعددة الألوان المياه الهادئة لبحيرة سوشيتلان في السلفادور . نفس الظاهرة تعم الشواطئ الفردوسية في منطقة البحر الكاريبي في هندوراس التي تستقبل آلاف الأطنان من النفايات القادمة من غواتيمالا وتُغطي النفايات البلاستيكية السميكة الرمال كسجادة.

 تفاديا لاستمرار الوضع على حاله يحاول العشرات من السكان المحليين في السلفادور وهندوراس تنظيف الشواطئ والبحيرات من جميع أنواع المواد البلاستيكية بطريقة يدوية. 

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يؤكد الصيادون في بحيرة سوشيتلان الاصطناعية التي تعد أكبر مصدر للمياه العذبة في البلاد، أن التلوث دفع الأسماك إلى المياه العميقة حيث لا يمكنهم إلقاء شباكهم لصيدها.

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