English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

euronews_icons_loading
ديفيد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ضمن الحاضرين في طوابير الوقوف على نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن.
no comment

بدون تعليق: اللاعب الدولي السابق ديفيد بيكام ينضم لطوابير المعزين لوداع الملكة إليزابيث

انضم ديفيد بيكام قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم إلى صفوف الانتظار الطويلة في لندن للوقوف على نعش الملكة إليزابيث الثانية الراحلة وتقديم الاحترام لروحها. امتدت طوابير الانتظار لما يقرب من 6 كيلومترات خلف جسر البرج. وتمكن المعزون الآخرون من قضاء الوقت بالتقاط الصور مع المشاهير البريطانيين.

قال بيكام إنه حضر في الساعات الأولى، على أمل تجنب الاندفاع لكن خطته أحبطت. وتابع "اعتقدت أنه إذا أتيت في الثانية صباحًا، فسيكون الأمر أكثر هدوءًا قليلاً."

viber

كان بيكام من بين عدد من نجوم الرياضة في بريطانيا وحول العالم الذين أشادوا بالملكة إليزابيث بعد وفاتها عن عمر ناهز 96 عامًا الأسبوع الماضي.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم