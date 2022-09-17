انضم ديفيد بيكام قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم إلى صفوف الانتظار الطويلة في لندن للوقوف على نعش الملكة إليزابيث الثانية الراحلة وتقديم الاحترام لروحها. امتدت طوابير الانتظار لما يقرب من 6 كيلومترات خلف جسر البرج. وتمكن المعزون الآخرون من قضاء الوقت بالتقاط الصور مع المشاهير البريطانيين.

قال بيكام إنه حضر في الساعات الأولى، على أمل تجنب الاندفاع لكن خطته أحبطت. وتابع "اعتقدت أنه إذا أتيت في الثانية صباحًا، فسيكون الأمر أكثر هدوءًا قليلاً."

كان بيكام من بين عدد من نجوم الرياضة في بريطانيا وحول العالم الذين أشادوا بالملكة إليزابيث بعد وفاتها عن عمر ناهز 96 عامًا الأسبوع الماضي.