انهارت ثلاث مبان في يولي بجنوب شرق تايوان جراء زلزال قوي بلغت شدته 7,2 الأحد. خلف الزلزال مقتل شخص واحد على الأقل وانهيار عدد من المباني وقطع طرقات. وتحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض واسعاف المصابين. وأظهر تسجيل مصور بثته الوكالة السكان المذعورين وهم يركضون باتجاه المبنى الذي انهار وتصاعد منه الغبار الكثيف.

بدورها، أفادت إدارة السكك الحديد التايوانية بأن قطارا خرج عن مساره في محطة دونغلي في هوالين بعدما سقطت عليها سقيفة خلال الزلزال. وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عربات القطار الست مائلة في المحطة.

تقع تايوان على "حزام نار" يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.