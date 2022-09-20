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ساليناس، بورتوريكو بعد مرور إعصار فيونا الاثنين، 19 سبتمبر 2022
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دون تعليق: العاصفة فيونا تغادر بورتوريكو وتتركها بلا كهرباء

تسبب الإعصار فيونا في هطول المزيد من الأمطار على بورتوريكو يوم أمس الاثنين، بعد يوم من العاصفة التي تركت معظم الجزيرة دون كهرباء ومياه شرب. وأنقذت قوات الحرس الوطني مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الفيضانات. وحذر المحافظ من أن إعادة الكهرباء قد تستغرق أيامًا. بورتوريكو التي ضربها الإعصار لم تتعاف بعد من إعصار ماريا، الذي قتل ما يقرب من 3 آلاف شخص ودمر شبكة الكهرباء في عام 2017. بعد خمس سنوات، لا يزال أكثر من 3 آلاف منزل في الجزيرة مغطى بالقماش الأزرق. وفي بلدية ساليناس، على الساحل الجنوبي للجزيرة، فاض نهر نيغوا، وغطت المياه الشوارع والمنازل التي غمرتها المياه. ولا يزال من المتوقع أن تتسبب العاصفة في سقوط ما يصل إلى 15 بوصة (38 سم) من الأمطار في بعض الأماكن.

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