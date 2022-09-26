English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

euronews_icons_loading
مقبرة جماعية في إيزيوم.
no comment

بدون تعليق: صدمة كبيرة وحزن عميق في إيزيوم بعد اكتشاف مقبرة جماعية

لا تزال الصدمة تخيم على سكان مدينة إيزيوم الأوكرانية التي عثر فيها على المئات من القبور الجماعية بعد استعادة المدينة من السيطرة الروسية. وقال المحققون إنهم استخرجوا 447 جثة كانت البعض منها مقيدة الأيادي. وفي وسط المدينة التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية قبل استعادتها في أوائل سبتمبر- أيلول الماضي من طرف القوات الأوكرانية، اصطف العشرات من السكان الأحد بالقرب من المباني المتضررة لتلقي المساعدات الإنسانية.

viber

لا تزال المدينة بلا كهرباء وغاز وماء. ووفقًا لحكومة المدينة، لا يزال هناك حوالي 10000 ساكن ينتظرون وصول المساعدات.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم