لا تزال الصدمة تخيم على سكان مدينة إيزيوم الأوكرانية التي عثر فيها على المئات من القبور الجماعية بعد استعادة المدينة من السيطرة الروسية. وقال المحققون إنهم استخرجوا 447 جثة كانت البعض منها مقيدة الأيادي. وفي وسط المدينة التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية قبل استعادتها في أوائل سبتمبر- أيلول الماضي من طرف القوات الأوكرانية، اصطف العشرات من السكان الأحد بالقرب من المباني المتضررة لتلقي المساعدات الإنسانية.

لا تزال المدينة بلا كهرباء وغاز وماء. ووفقًا لحكومة المدينة، لا يزال هناك حوالي 10000 ساكن ينتظرون وصول المساعدات.