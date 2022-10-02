خفت وطأة عاصفة نورو الإستوائية بمنطقة موانغ في مقاطعة تشايافوم شمال شرق تايلاند. وقد أفادت تقارير إعلامية، أن خلية الضغط المنخفض، التي تفاقمت بفعل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الشديدة فوق بحر أندامان وخليج تايلاند، وتسببت في هطول أمطار غزيرة في 24 مقاطعة، بما في ذلك محيط العاصمة بانكوك وقد نجم عن ذلك فيضانات مفاجئة عند سفح الجبال في المجاري المائية.

ومن المتوقع حدوث أمواج عاتية ورياح قوية على بحر أندامان والخليج حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار في مناطق العاصفة. وقد وجهت مصالح الأرصاد الجوية تحذيرا للسفن الصغيرة بعدم مغادرة الميناء حتى يوم الأحد.