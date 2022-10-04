ارتقى الفن التجريدي إلى مستوى جديد تماما: إنه معرض الفن التفاعلي: "دون إطار"، في لندن، معرض غامر بالصور، أقيم في قاعة خصصت سابقا للعروض السنمائية، بسقفها العالي والصور الضخمة المنعكسة على جدرانها، تبدو وكأنها تبتلع الزوار.

ويقول مدير قسم الإبداع لدى شركة "فريمليس" سكوت جيفنز: "إنها مفاجأة...أنت تمشي داخل فضاء يكشف لك عن نفسه وأنت تنزل المدرجات إلى الطابق السفلي، بمساحة 30 ألف قدم مربع، هناك أربع قاعات عرض كبيرة بأسقف شاهقة، خصصت منها 4 آلاف قدم مربع لأكبر معرض لدينا".

ويتعين على زائري المعرض النزول مستخدمين سلمين كهربائيين، حتى يصلا إلى المعارض، حيث تعرض في القاعات الأربع لوحات مختلفة، بأحجام مختلفة قليلا.