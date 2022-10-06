يكافح سكان البلدات والقرى المدمرة التي استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرا على مستوى منطقة دونيتسك للعودة تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية. وقد تمكن الجيش الأوكراني من السيطرة مجددا على قرية شاندريهولوف في الـ 26 سبتمبر-أيلول الماضي لكن سكانها لا زالوا يعيشون دون ماء ولا كهرباء بعد قضاء حوالى عام تحت الاحتلال الروسي.

لا تزال عائلة سليشينكو تعيش في قبو منزلها المدمر. ويتذكر نزار سليشينكو البالغ من العمر 10 سنوات مغادرة الطابق السفلي مع والديه قبل أسبوع حيث وجد منزلهم في حالة خراب حيث أكد وهو يذرف الدموع: "الآن لم يعد هناك منزل تقريبًا".

على صعيد آخر، يواصل الجنود الروس الذي تم تجنيدهم في إطار التعبئة العامة، تدريباتهم في منطقة دونيتسك الواقعة تحت سيطرة موسكو قبل إرسالهم إلى الجبهة لمواجهة القوات الأوكرانية.