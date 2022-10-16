تظاهر المئات في العاصمة الأمريكية واشنطن دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني التي قضت إثر اعتقالها من قبل شرطة اآداب بحجة أنها لم تلتزم بآداب الحجاب الشرعي الذي تفرضه الجمهورية الإسلامية. وهتف المتظاهرون باسم أميني وشعارات مثل: " لا عدالة لا سلام".

وعطفا على تصريحات الرئيس بايدن بشأن ما يجري في إيران، رأى الرئيس إبراهيم رئيسي أن نظيره الأمريكي بدعمه الاحتجاجات يريد أن "يحرّض على الفوضى". وقال إن "تصريحات الرئيس الأميركي الذي يجيز لنفسه التحريض على العنف وإثارة الشغب وتدمير الممتلكات في بلاد أخرى، تذكرنا بالمقولة الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي نعت فيها أميركا بالشيطان الأكبر"، في إشارة إلى الإمام الراحل روح الله الخميني.