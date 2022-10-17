تظاهر المئات من الإيرانيين الذين يعيشون في تركيا إضافة إلى أتراك، أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول، مع دخول حركة الاحتجاج في إيران التي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني شهرها الثاني.

أحد المحتجين الإيرانيين قال: "إن شاء الله هذه المرة سنتخلص من هذا النظام ومن القتلة".

ودان المشاركون والجماعات الحقوقية حملة القمع التي تشنتها إيران ضد المحجين داعين مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى التحقيق فيما يحدث على وجه السرعة.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى أعربت عن قلقها العميق بشأن "تعبئة إيران لآليات القمع الصارمة لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد دون هوادة".