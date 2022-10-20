يواصل مئات المهاجرين، غالبيتهم من فنزويلا، عبور ممر"داريان غاب" عند الحدود بين بنما وكولومبيا والمحفوف بالمخاطر، بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة طلباً لحياة أفضل وأكثر أمناً.

المهاجر الفنزويلي داروين فيدال وفي سياق وصفه عبور ممر "داريان غاب"، يقول: "لقد ضللت وعائلتي الطريق في الغابات مدة ثلاثة أيام، لكننا حافظنا على هدوئنا، ورباطة جأشنا، صلينا وتضرعنا إلى الله، حتى خرجنا من هناك".

ويعد ممر"داريان غاب" بغاباته الكثيفة هو الأخطر في رحلة الهجرة غير الشرعية التي يسلكها المهاجرون من أمريكا الجنوبية براً إلى الولايات المتحدة، حيث ثمة تهديدات طبيعية، مثل التضاريس الصعبة والمستقنعات والطقس السيء والثعابين، إضافة إلى وجود مجرمين ومهربي مخدرات وهؤلاء عادة ما يقومون بالاعتداء على المهاجرين.