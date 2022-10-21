English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

فيديو

متظاهرون مناهضون للحكومة خلال اشتباكات في نجامينا بتشاد.
no comment

بدون تعليق: حصيلة ضحايا احتجاجات تشاد تتجاوز 50 قتيلا على الأقل

قال متحدث باسم الحكومة التشادية ومسؤول في مصلحة الطب الشرعي إن قوات الأمن فتحت النار على متظاهرين مناهضين للحكومة في أكبر مدينتين في البلاد يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل. وفرضت السلطات حظر تجول بعد أعمال العنف التي اندلعت خلال مظاهرات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا ضد تمديد الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي لسلطته لمدة عامين.

viber

كانت اضطرابات يوم الخميس غير مسبوقة في تشاد، التي لم تشهد إلا القليل من المعارضة العلنية خلال النظام السابق لوالد ديبي، الذي حكم لأكثر من ثلاثة عقود حتى اغتياله العام الماضي. وسرعان ما أدانت فرنسا والاتحاد الأفريقي ودول أخرى الحملة الأمنية على المتظاهرين.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم