قال متحدث باسم الحكومة التشادية ومسؤول في مصلحة الطب الشرعي إن قوات الأمن فتحت النار على متظاهرين مناهضين للحكومة في أكبر مدينتين في البلاد يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل. وفرضت السلطات حظر تجول بعد أعمال العنف التي اندلعت خلال مظاهرات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا ضد تمديد الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي لسلطته لمدة عامين.

كانت اضطرابات يوم الخميس غير مسبوقة في تشاد، التي لم تشهد إلا القليل من المعارضة العلنية خلال النظام السابق لوالد ديبي، الذي حكم لأكثر من ثلاثة عقود حتى اغتياله العام الماضي. وسرعان ما أدانت فرنسا والاتحاد الأفريقي ودول أخرى الحملة الأمنية على المتظاهرين.