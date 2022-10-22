أطلق المواطنون الغانيون الاحتفالات، رقصاً وغناءً، وسط العاصمة القطرية، الدوحة، استحضاراً لأجواء منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وذلك قبيل انطلاق المونديال في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ويقول المواطن الغاني برايت كيلفن في معرض حديثه عن تلك الاحتفالات: "نريد فقط أن نعلن عن وجود الفريق الغاني، إنها أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مباريات كأس العالم"، مؤكداً على أن مشاركة بلاده في المونديال أمر يثير الفخر لدى الغانيين.

ويشار إلى أن فريق غانا لكرة القدم كان تأهل إلى المونديال ثلاث مرات؛ في العام 2006، والعام 2010 والعام 2014، أما الرابعة فهي تأهله إلى مونديال قطر.