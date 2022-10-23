أدّت رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني ووزراؤها، اليمين الدستورية صباح السبت في القصر الرئاسي في روما لتتولى السلطة بذلك الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تشكيكاً بجدوى الاتحاد الأوروبي في إيطاليا منذ 1946.

وأدت ميلوني اليمين الدستورية أولاً مرتديةً بدلة سوداء، وتلاها نائباها في رئاسة الوزراء التابعين للحزبين الشريكين في ائتلافها وهما زعيم الرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني، والعضو البارز في حزب فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني، أنطونيو تاجاني.

ووقف الجميع تباعاً أمام الرئيس ماتاريلا لأداء اليمين بالقول "أقسم أن أكون مخلصًا للجمهورية، وأن أحترم الدستور والقوانين بأمانة، وأن أمارس مهامي لصالح الأمة حصراً".

وعكست قائمة الوزراء التي اختارتهم ميلوني، رغبتها في طمأنة شركاء روما القلقين من تولي رئيسة وزراء يمينية متطرفة السلطة في إيطاليا.

وحقّقت ميلوني مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في 25 أيلول/سبتمبر بنسبة 26 بالمئة من الأصوات.