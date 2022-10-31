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الشرطة الألمانية تحاول فتح شارع وسط ميونخ قام بعض المتظاهرين بإغلاقه
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دون تعليق: علماء بيئة ألمان يلصقون أنفسهم بالشارع حتى لا ينهار الكوكب؟

شارك علماء من منظمة "ساينتست ريبليون" في مظاهرات خرجت في أنحاء مختلفة من ألمانيا، وقام بعضهم بإغلاق شارع وسط ميونخ. ويطالب المحتجون بمزيد من الإجراءات بشأن مكافحة تغير المناخ. وتقول عالمة البيئة الاستوائية الفرنسية لوران غاتو: "كنت أعد في ميداني عدد الأشجار الميتة، وحالات الجفاف، وعدد الفيضانات  ولا أريد أن أقوم بذلك كعالمة بيئة، فأنا لا أحصي سوى الموتى. كنت أحصى هكتارات الأراضي المحروقة وهذا ليس مقبولا. نحن نعلم أن الأرض تعاني وهذا يحدث بالفعل، والآن نحتاج إلى إيقاف تلك المعاناة قبل أن ينهار كوكبنا بأكمله".

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