دعا آلاف من أنصار الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الأربعاء من أمام مقر القيادة العسكرية في ساو باولو والعاصمة برازيليا إضافة لريو دي جانيرو إلى تدخل الجيش بعد هزيمة مرشحهم.

كما واصل متظاهرون إغلاق طرق الأربعاء في أكثر من نصف ولايات البرازيل، لكن على نطاق أقل من اليوم السابق.

وتأتي هذه الاحتجاجات غداة خطاب للرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته، وهو ضابط سابق في الجيش.

وكسر بولسونارو صمته المطبق الذي دام يومين قائلا، إنه "سيحترم" الدستور وأعطى الضوء الأخضر لانتقال السلطة إلى خليفته اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - لكنه وجّه في الأثناء رسالة غامضة إلى أنصاره الذين خرجوا للاحتجاج منذ الاثنين.