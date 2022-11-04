تتجه الخميس العاصفة الاستوائية ليزا نحو المكسيك، بعد أن ضربت سواحل بيليز في اليوم السابق، في البحر الكاريبي، حيث تسببت في فيضانات وأضرار مادية.

وكانت ليزا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس تتحرك غربًا بسرعة 24 كيلومترًا (15 ميلًا) في الساعة مع رياح قصوى تبلغ 120 كم / ساعة (75 ميلًا في الساعة).

ومن المرجح أن ترفع العاصفة مستويات المياه حيث قد تصل إلى 4 إلى 7 أقدام (1.2 إلى 2.1 متر) فوق مستويات المد الطبيعي بالقرب من الشمال حيث يعبر مركز ليزا ساحل بليز والأجزاء الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة يوكاتان.

وقد أعلن روني ماكناب، عمدة رواتان إحدى أكبر الجزرالسياحية في البلاد، حالة الطوارئ ما سمح بتعليق الدراسة وتحويل المدارس إلى ملاجئ.

وحث ماكناب السكان على تخزين الطعام ودعا السياح لعدم مغادرة فنادقهم لمدة 36 ساعة.