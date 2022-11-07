وضع أفراد من الحزب الشيوعي الروسي أكاليل الورود على ضريح فلاديمير لينين في موسكو بمناسبة الذكرى الـ105 لثورة السابع من نوفمبر-تشرين الثاني التي أوصلت البولشفيك إلى السلطة، وأدت إلى انهيار روسيا القيصرية وقيام الاتحاد السوفياتي.

وحمل المشاركون لافتات سوفياتية وصوراً للقائدين السوفياتيين فلاديمير لينين وجوزيف ستالين ومشوا بالقرب من الكرملين.

وقال زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف إن الحكومة الحالية "بدأت تدرك أنه من دون الاتكاء على عظمة الحقبة السوفياتية، على انتصاراتنا، لا يمكن تحقيق النصر في حرب جديدة أطلقها ضدّنا مؤيدو حلف شمال الأطلسي والنازيين والفاشيين في أوكرانيا".