تظاهر الأطباء والممرضون وموظفو الصحة الأرجنتينيون في العاصمة بيونس أيرس، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، في ظل تواصل ارتفاع نسبة التضخم. وفي البيرو تظاهر عشرات الصيادين، ملقين بأسماك نيئة وملوثة أمام مقر شركة ريبسول الإسبانية للنفط في العاصمة ليما، وذلك للاحتجاج على التلوث الذي تسبب فيه تسرب نفطي على ساحل البلاد بداية العام الحالي. وقالت المتظاهرة روزا ماسيدونيا التي وضع زوجها حدا لمهنة الصيد وانتقل للعمل في صناعة الآجر: "إن التلوث غير حياة البحارة ولم يكن أحد يتوقع ذلك، وإنه ينبغي على ريبسول تحمل مسؤولياتها تجاه كل واحد من الصيادين". ويبلغ عدد المتضررين من التلوث حوالي 15 ألف شخص وفق معطيات محلية.