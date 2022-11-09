تظاهر عشرات المهاجرين الثلاثاء أمام سفينة "جيو بارنتس" (Geo Barents) التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود وترفع العلم النروجي، مطالبين الحكومة الإيطالية اليمينة المتشددة بإخلاء السفينة من المهاجرين المحاصرين.

ورست السفينة مساء الأحد في كاتانيا حيث سمحت السلطات الإيطالية بإنزال 357 شخصاً بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 شخصاً آخرين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء، إن رفض إيواء جميع ركاب هذه السفن "يعرضهم للخطر وينتهك التزامات إيطاليا تجاه حقوق الإنسان". وذكرت بأن القانون الدولي والأوروبي "يضمن الحق في طلب اللجوء ويمنع الطرد الجماعي".