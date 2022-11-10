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نوافذ متاجر عيد الميلاد في باريس. 2022/11/09
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شاهد: افتتاح نوافذ متاجر لعيد الميلاد في باريس بحضور مشاهير

افتتحت في العاصمة الفرنسية باريس نوافذ عيد الميلاد لمتجر "برانتان" في باريس، بحضور الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبر وعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل. وكانت الأضواء التي تنير واجهات المتاجر تبهر الناظيرين، دون أن انتباههم لعلاقة ذلك باستهلاك الطاقة وحماية البيئة، لكن أحد المارة يقول: "الإضاءة تبذير للكهرباء ولكنها رغم ذلك جميلة". ويقول زائر آخر في المتجر أذهلته الأنوار: "أعتقد أنه ينبغي الإبقاء على الأضواء لأنها جميلة، ولكن ليس إلى وقت متأخر من الليل، كما ينبغي تغيير المصابيح باستعمال مصابيح "ليد".

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