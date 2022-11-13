أحيت فرنسا الأحد الذكرى السنوية السابعة لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في مراسم كرّمت خلالها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الضحايا ووقفت دقيقة صمت في الأماكن المختلفة حيث حصلت الاعتداءات في باريس وسان دوني.

أمام ستاد دو فرانس على مشارف باريس والباحات الخارجية للمقاهي التي استُهدفت حينها ومسرح باتاكلان للعروض الموسيقية في شرق العاصمة، تكررت المراسم نفسها تقريبًا صباحًا مع تلاوة أسماء الضحايا ووضع أكاليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت تكريمًا لـ130 قتيلًا وأكثر من 350 جريحًا سقطوا في أسوأ اعتداءات إرهابية شهدتها فرنسا في تاريخها وتبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية.