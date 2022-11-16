انهار الثلاثاء مبنى يتكون من سبعة طوابق كان قيد الإنشاء في ضواحي العاصمة الكينية نيروبي. وتخشى السلطات أن يكون عشرات الأشخاص، معظمهم من عمال البناء، تحت الأنقاض.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الفور لكن شهود عيان قرب موقع الانهيار قالوا إن خمسة مصابين نقلوا إلى المستشفى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى القديس فرنسيس في كساراني.

وفقا لصحيفة نيشن المحلية، زار موظفو المدينة موقع البناء يوم الثلاثاء وأبلغوا العمال بعد قيامهم بعمليات التفتيش بمغادرة المبنى على الفور ولكن المشرف على المشروع أخبرهم بتجاهل النصيحة ومواصلة العمل.