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عرض مسيرة تايوانية في معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تايتشونغ. 2022/11/15
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شاهد: تايوان تعرض طائرات مقاتلة مسيرة بهدف دعم دفاعاتها

عرضت تايوان طائرات مقاتلة مسيرة أمام وسائل الإعلام بهدف دعم دفاعاتها، في وقت تسعى لجابهة تهديدات الصين العسكرية المتزايدة. وقال المدير لدى معهد تشونغ شان للبحوث الجوية الحكومي تشي لي بين، إن للمركبات المسيرة وظيفة هامة جدا، تتمثل في قدرتها على رد أي عدو مرئي على أعقابه، أو موافات القوات التايوانية بأي معلومات عنه. ويضيف المدير في المعهد قوله إن أي دولة لها الثقة والعزم، ستتخذ الخطوات اللازمة في مجال البحث والتطوير لإعداد نفسها، مبينا أن الطائرات القتالية المسيرة ستكون توجه تايوان المستقبلي، وأن الجزيرة اتخذت خطوات في ذلك الاتجاه في البحث والتكنولوجيا.

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