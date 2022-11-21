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إسبانيا
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شاهد: أطباء العائلة والأطفال في مدريد يُضربون احتجاجاً على "عبء العمل"

أعلن أطباء العائلة وأطباء الأطفال في العاصمة الإسبانية مدريد وضواحيها، اليوم الاثنين، إضراباً مفتوحاً، للاحتجاج على "عبء العمل"، وجداول مواعيدهم "اللانهائية" و"عدم كفاية الوقت الذي يقضونه مع مرضاهم".

وكانت مدريد شهدت الأسبوع الماضي مظاهرة نُظّمت بدعوة من الجمعيات المحلية والبلديات شارك فيها نحو مئتا ألف شخص للدفاع عن نظام الصحة العامة في منطقة العاصمة والاعتراض على السياسات الصحية لرئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحزب الشعبي اليميني والتي تريد تطوير شراكات عامة وخاصة وإعادة هيكلة نظام الرعاية المحلية.

ويجدر بالذكر أن خدمات الرعاية المحلية في منطقة مدريد تعرضت لضغوط منذ عدة سنوات، بسبب نقص الموارد والموظفين، وقد تفاقمت  تلك الصعوبات بسبب الإدارة الإقليمية السيئة، وفقاً للمصادر النقابية.

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