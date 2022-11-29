تمّ تثبيت رأس أسد يزن 9 أطنان على قمة كنيسة "ساغرادا فاميليا" أو العائلة المقدسة بمدينة برشلونة الإسبانية.

ووضع رأس الأسد على قمة برج يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، يرمز إلى القديس مرقس. وسبق وأن تمّ وضع رأس ثور على برج برج لوقا، وهو من إنجاز النحات خافير مدينا كامبيني، ويتعلق الأمر بعملية التمثيل المسيحي التاريخي والتقليدي للمبشرين الأربعة حيث تخطط كاتدرائية برشلونة غير المكتملة لافتتاح برجي القديسين متّى ويوحنا في عام 2023.

لكن التغيير الكبير الذي سيشهده الزوار والسكان المحليون سيكون في عام 2026، ويتوقع مجلس الإدارة الانتهاء من برج يسوع المسيح والذي سيكون أطول برج في كاتدرائية في برشلونة إذ سيبلغ ارتفاعه 172.5 متراً.

وعلاوة على ذلك، سيضع العمال صليباً يبلغ ارتفاعه 17 متراً وقطره 13.5 متراً، مع إطلالة بانورامية على مدينة برشلونة. والفكرة من كلّ هذا هي بناء نموذج أولي في عام 2023 ، قبل ثلاث سنوات من التاريخ المتوقع لنهاية الأشغال.