شارك شباب من ميكيلي عاصمة تيغراي في مسيرة سلام، مع أمل الكثير من الناس في أن يؤدي وقف إطلاق النار المتفق عليه بين حكومة إثيوبيا وحكومة منطقتهم، إلى امكانية العودة إلى الدراسة قريباً، حيث أغلقت المدرارس لأكثر من عامين في تيغراي منذ اندلاع القتال في عام 2020. ونُظم كرنفال "السلام للجميع" في ميكيلي من قبل جمعية تنمية تيغراي بالتعاون مع سيرك تيغراي الشهير محلياً، يوم السبت. ومن بين 600 مشارك ساروا عبر المدينة بقيادة أوركسترا الشرطة، كان هناك حوالي 200 طفل يؤدون مهارات السيرك وفنون الدفاع عن النفس. وكانت الحرب التي استمرت عامين، والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الجنود والمدنيين، هي الأكثر دموية في تاريخ إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية.