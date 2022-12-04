نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا، يظهر جنودا أتموا تدريباتهم العسكرية في منطقة ستافروبول، وهم يستعدون للذهاب في مهمة "التنسيق القتالي" على حد تعبير وزارة الدفاع الروسية، في إشارة على الأرجح إلى الجبهة الأوكرانية.

وحضر الحدث ممثلون عن مراكز التدريب ورجال دين ومنظمات عسكرية وطنية وأقارب للجنود المشاركين في التدريب. وتم تزويد الجنود قبل انطلاقهم بملابس ومعدات قتالية وأسلحة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 28 من الشهر الماضي، بأن حملة التعبئة العسكرية الجزئية التي بدأت في 21 من أسلول/سبتمبر، قد انتهت.

وبحسب شويغو فإنه قد تم استدعاء 300 ألف شخص. ورفع أقارب الجنود لحظة التوديع لافتات كتب عليها: "نحبكم! نحن فخورون بكم! ونحن بانتظار النصر".