شارك ما يقرب من ألف شخص في ألمانيا في سباق سانتا كلاوس بميشيندورف، وهو سباق سنوي يرتدي فيه المشاركون أزياء ذات طابع احتفالي تجسد أعياد الميلاد. وأقيم الحدث لأول مرة منذ 14 عامًا من قبل يودو غروتزنر وبعض أصدقائه من نادي ميشيندورف للعدو، وقال غروتزنر إن الهدف كان تنظيم سباق "خاص" للعائلات للمشاركة فيه تزامنا مع عيد الميلاد. وأوضح غروتزنر أن الحدث كان شائعًا جدًا لأنه يشمل أشخاصًا من جميع الفئات العمرية.

شارك ما يقرب من ألف شخص في ألمانيا في سباق سانتا كلاوس بميشيندورف، وهو سباق سنوي يرتدي فيه المشاركون أزياء ذات طابع احتفالي تجسد أعياد الميلاد. وأقيم الحدث لأول مرة منذ 14 عامًا من قبل يودو غروتزنر وبعض أصدقائه من نادي ميشيندورف للعدو، وقال غروتزنر إن الهدف كان تنظيم سباق "خاص" للعائلات للمشاركة فيه تزامنا مع عيد الميلاد. وأوضح غروتزنر أن الحدث كان شائعًا جدًا لأنه يشمل أشخاصًا من جميع الفئات العمرية.