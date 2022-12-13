تظاهر مواطنون سودانيون في شوارع العاصمة الخرطوم تحت شعار “إسقاط التسوية”، احتجاجًا على الاتفاق الأخير بين قوى مدنية والمجلس السيادي الهادف إلى إنهاء الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري العام الماضي. وتوجه المحتجون إلى القصر الجمهوري، حيث قالت متظاهرة: "نعارض هذا الاتفاق الغامض بشأن مطالبنا المتعلقة بالعدالة والمحاسبة...لم نعد نثق في الجيش، منحناهم الثقة مرة من قبل، ولكنهم انقلبوا ". وقال متظاهر آخر: "هذه التسوية خيانة لدماء الشهداء". وكان 122 سودانيا قتلوا خلال المظاهرات بحسب مصادر طبية. وكان الاتفاق وقع عليه خلال الأسبوع الماضي رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو ومجموعات مدنية، منها قوى الحرية والتغيير التي تمت إزاحتها خلال انقلاب السنة الماضية. وخلال التوقيع وعد البرهان بأن يعود الجيش إلى الثكنات، وتعهد الموقعون بوضع التفاصيل الخاصة بالعدالة الانتقالية والمحاسبة وإصلاح الأمن خلال أسابيع.

تظاهر مواطنون سودانيون في شوارع العاصمة الخرطوم تحت شعار “إسقاط التسوية”، احتجاجًا على الاتفاق الأخير بين قوى مدنية والمجلس السيادي الهادف إلى إنهاء الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري العام الماضي. وتوجه المحتجون إلى القصر الجمهوري، حيث قالت متظاهرة: "نعارض هذا الاتفاق الغامض بشأن مطالبنا المتعلقة بالعدالة والمحاسبة...لم نعد نثق في الجيش، منحناهم الثقة مرة من قبل، ولكنهم انقلبوا ". وقال متظاهر آخر: "هذه التسوية خيانة لدماء الشهداء". وكان 122 سودانيا قتلوا خلال المظاهرات بحسب مصادر طبية. وكان الاتفاق وقع عليه خلال الأسبوع الماضي رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو ومجموعات مدنية، منها قوى الحرية والتغيير التي تمت إزاحتها خلال انقلاب السنة الماضية. وخلال التوقيع وعد البرهان بأن يعود الجيش إلى الثكنات، وتعهد الموقعون بوضع التفاصيل الخاصة بالعدالة الانتقالية والمحاسبة وإصلاح الأمن خلال أسابيع.