ساعد الأطفال في مدينة سيكي اليابانية في تنظيف الهياكل العظمية للديناصورات في المتحف، تزامنا مع الحملة التي يقوم بها المتحف بالمشاركة مع المدارس نهاية كل عام. ,يعرض متحف محافظة جيفو وسط البلاد هياكل عظمية لـ 13 ديناصورا، بما في ذلك ديناصورات ألوزوروس وستيغوزوروس، التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الأطفال. ويصل ارتفاع نماذج الديناصورات إلى 3 أمتار. وقام اثنان وعشرون طفلاً من دار حضانة محلية وعمال المتحف بإزالة الغبار، عن هيكل الديناصورات باستخدام الفرشاة، وقد أغلقت السلطات المتحف أمام الزوار لتسهيل العملية. وأكد أحد الأطفال الذين شاركوا في حملة تنظيف رؤوس الديناصورات، أنه كان ممتعا جدا تنظيف أسنان التيرانوصور. واعتبر أمين المتحف كوزو شوهي أن التنظيف مهم لأن الغبار الموجود على الهياكل العظمية يجعلها تبدو متسخة ويمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث تشققات في العظام.

ساعد الأطفال في مدينة سيكي اليابانية في تنظيف الهياكل العظمية للديناصورات في المتحف، تزامنا مع الحملة التي يقوم بها المتحف بالمشاركة مع المدارس نهاية كل عام. ,يعرض متحف محافظة جيفو وسط البلاد هياكل عظمية لـ 13 ديناصورا، بما في ذلك ديناصورات ألوزوروس وستيغوزوروس، التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الأطفال. ويصل ارتفاع نماذج الديناصورات إلى 3 أمتار. وقام اثنان وعشرون طفلاً من دار حضانة محلية وعمال المتحف بإزالة الغبار، عن هيكل الديناصورات باستخدام الفرشاة، وقد أغلقت السلطات المتحف أمام الزوار لتسهيل العملية. وأكد أحد الأطفال الذين شاركوا في حملة تنظيف رؤوس الديناصورات، أنه كان ممتعا جدا تنظيف أسنان التيرانوصور. واعتبر أمين المتحف كوزو شوهي أن التنظيف مهم لأن الغبار الموجود على الهياكل العظمية يجعلها تبدو متسخة ويمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث تشققات في العظام.