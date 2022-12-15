مبنى مكتب الضرائب في العاصمة الأوكرانية كييف وهو أحد المباني الـ5 التي تضررت بعدما سقط عليها حطام طائرات روسية مسيرة ومحملة بالمتفجرات والتي دمرها الأوكرانيون، 14 ديسمبر 2022
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شاهد: القوات الأوكرانية تسقط 13 طائرة روسية مسيّرة فوق كييف.. و5 مبانٍ تصاب بأضرار

تمكّنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، من اعتراض عدد من الطائرات الروسية المسيّرة والمحمّلة بالمتفجرات، ودمّرتها، لكنّ حطام تلك الطائرات سقط على خمس مبانٍ ما ألحق أضراراً بها، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

تمكّنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، من اعتراض عدد من الطائرات الروسية المسيّرة والمحمّلة بالمتفجرات، ودمّرتها، لكنّ حطام تلك الطائرات سقط على خمس مبانٍ ما ألحق أضراراً بها، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع مصوّر نُشر اليوم: "إن الإرهابيين أطلقوا 13 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع، وتم اعتراضهم جميعًا”.

ويجدر بالذكر أن عمليات القصف الروسي لكييف ومدنٍ أخرى أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت الحيوية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الطاقة مع حلول فصل الشتاء.

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