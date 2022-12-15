تمكّنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، من اعتراض عدد من الطائرات الروسية المسيّرة والمحمّلة بالمتفجرات، ودمّرتها، لكنّ حطام تلك الطائرات سقط على خمس مبانٍ ما ألحق أضراراً بها، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع مصوّر نُشر اليوم: "إن الإرهابيين أطلقوا 13 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع، وتم اعتراضهم جميعًا”.

ويجدر بالذكر أن عمليات القصف الروسي لكييف ومدنٍ أخرى أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت الحيوية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الطاقة مع حلول فصل الشتاء.