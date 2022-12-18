افتُتح في السويد فندقاً فريداً من نوعه يتضمن بناء غرف باستخدام الجليد المنحوت من ثلج المناطق المحيطة فوق الدائرة القطبية الشمالية. ويشتهر الفندق بفتح أبوابه للزوار بهذا الشكل خلال موسم الأعياد المسيحية.
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افتُتح في السويد فندقاً فريداً من نوعه يتضمن بناء غرف باستخدام الجليد المنحوت من ثلج المناطق المحيطة فوق الدائرة القطبية الشمالية. ويشتهر الفندق بفتح أبوابه للزوار بهذا الشكل خلال موسم الأعياد المسيحية.
افتُتح في السويد فندقاً فريداً من نوعه يتضمن بناء غرف باستخدام الجليد المنحوت من ثلج المناطق المحيطة فوق الدائرة القطبية الشمالية. ويشتهر الفندق بفتح أبوابه للزوار بهذا الشكل خلال موسم الأعياد المسيحية.