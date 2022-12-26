احتفلت منظمة "Un Jour Nouveau" (يوم جديد) بعيد الميلاد مع أطفال أجبروا على الفرار من الحرب بين الجماعات المسلحة في شرق البلاد.

واحتفل الأطفال مع عائلاتهم في قرية كانياروتشينيا على بعد ثمانية كيلومترات شمال غوما حيث تم استقبالهم بوجبة وموسيقى وهدايا.