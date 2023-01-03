تستمر مراسم الجنازة المفتوحة التي تقام في البرازيل لأسطورة كرة القدم بيليه، حتى صباح الثلاثاء في وسط ملعب ناديه الأشهر سانتوس. وشهد ملعب النادي الملقب بـ "بيكسي" (السمكة بالبرتغالية) والواقع على المحيط، تدفقًا هائلاً من المشجعين الذين حضروا لتكريم "ملك" كرة القدم، اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، بعد وفاته عن 82 عامًا، الخميس، إثر صراع طويل مع المرض. وأكد بيان صادر عن الرئاسة البرازيلي بان الرئيس الجديد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا سيتوجه الى سانتوس الثلاثاء للمشاركة في الجنازة "تضامنا مع عائلته الثلاثاء.

تستمر مراسم الجنازة المفتوحة التي تقام في البرازيل لأسطورة كرة القدم بيليه، حتى صباح الثلاثاء في وسط ملعب ناديه الأشهر سانتوس. وشهد ملعب النادي الملقب بـ "بيكسي" (السمكة بالبرتغالية) والواقع على المحيط، تدفقًا هائلاً من المشجعين الذين حضروا لتكريم "ملك" كرة القدم، اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، بعد وفاته عن 82 عامًا، الخميس، إثر صراع طويل مع المرض. وأكد بيان صادر عن الرئاسة البرازيلي بان الرئيس الجديد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا سيتوجه الى سانتوس الثلاثاء للمشاركة في الجنازة "تضامنا مع عائلته الثلاثاء.