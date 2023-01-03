تجمع عشرات الروس في مدينة سمارا وسط روسيا، ووضعوا الورود عند نصب توسط ساحة عامة، تكريما لأكثر من ستين جنديا روسيا قتلوا يوم الإثنين، خلال ضربة صاروخية شنتها القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الروسية في مدينة ماكيفكا الواقعة تحت الاحتلال الروسي. وأدت الضربة الصاروخية في هذه المدينة إلى أكبر خسارة في الأرواح في الجانب الروسي إلى حد الآن، وهو ما أقرت بها روسيا.

تجمع عشرات الروس في مدينة سمارا وسط روسيا، ووضعوا الورود عند نصب توسط ساحة عامة، تكريما لأكثر من ستين جنديا روسيا قتلوا يوم الإثنين، خلال ضربة صاروخية شنتها القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الروسية في مدينة ماكيفكا الواقعة تحت الاحتلال الروسي. وأدت الضربة الصاروخية في هذه المدينة إلى أكبر خسارة في الأرواح في الجانب الروسي إلى حد الآن، وهو ما أقرت بها روسيا.