تظاهر آلاف الإسرائيليّين مساء السبت في تلّ أبيب ضدّ الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتانياهو وتُعتبر الأكثر يمينيّة في تاريخ الدولة العبريّة. وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات كتبوا عليها "ارحل" و"معًا ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري" و"الديمقراطيّة في خطر"، حسبما أفاد صحافيّو وكالة فرانس برس. بعد فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي أجريت في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر، تولّى نتانياهو، المتّهم بالفساد، في 29 كانون الأوّل/ديسمبر رئاسة حكومة تشكّلت من أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة.

تظاهر آلاف الإسرائيليّين مساء السبت في تلّ أبيب ضدّ الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتانياهو وتُعتبر الأكثر يمينيّة في تاريخ الدولة العبريّة. وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات كتبوا عليها "ارحل" و"معًا ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري" و"الديمقراطيّة في خطر"، حسبما أفاد صحافيّو وكالة فرانس برس. بعد فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي أجريت في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر، تولّى نتانياهو، المتّهم بالفساد، في 29 كانون الأوّل/ديسمبر رئاسة حكومة تشكّلت من أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة.