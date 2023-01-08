احتفالٌ بطعم الخوف والقلق مما هو آت.. سكان شازيف يار الأوكرانية يقضون ليلة عيد الميلاد داخل الملاجئ.

بدل زينة الأعياد وبهجتها، وعلى وقع دوي المدافع وقصف المقاتلات الحربية التي كانت تحلّق في سماء شازيف يار، لم يجد أهالي المدينة الواقعة شرق أوكرانيا بُدّا من النزول للملاجئ لقضاء ليلة عيد الميلاد حسب التقويم الأرثوذكسي.

ورغم قتامة المشهد، فقد حرص السكان على ألا يتركوا فظاعات الحرب والدمار تسرق منهم فرحة العيد.

الكاهن أوليغ كروشين الذي قاد القدّاس داخل الملجأ حاول تهوين المسألة على المؤمنين فاستذكر التاريخ بالقول: "وُلد المسيح في مغارة ونحن هنا فيما يشبه المغارة. ربّما ثمة حكمة من وراء هذا.. حكمة تقول لنا لا تيأسوا ولا تستسلموا ولتمضوا قُدما."