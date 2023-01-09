عاد كرنفال دونكيرك في شمال فرنسا، بعد غياب لمدة 3 سنوات بسبب وباء كورونا.

فقد أحيا أكثر من ألف شخص في شوارع مدينة كابيل لا غراندي التقليد المُمارس منذ القرن 18، للاحتفال بصيادي السمك، قبل توجههم إلى المياه الأيسلندية المتجمدة لاصطياد سمك القد.