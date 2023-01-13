أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه استكمل بسط سيطرته على سوليدار في الشرق الأوكراني، ما نفته كييف التي أكدت أن "معارك طاحنة" لا تزال تدور في البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد. ووأشادت وزارة الدفاع الروسية بقوات فاغنر، قائلة إن السيطرة على سوليدار تمت بفضل قوات مشتركة. وفي حال تمكن روسيا من السيطرة على البلدة فسيكون ذلك انتصارًا نادرًا لروسيا، بعد أشهر من الانتكاسات المدمرة في ساحة المعركة. وكانت سوليدار، وهي بلدة صغيرة في منطقة دونيتسك، موقعًا لمعارك شرسة في الأشهر الأخيرة. وتعبر موسكو المعركة الطاحنة في سوليدار بمثابة المفتاح للاستيلاء على مدينة باخموت الاستراتيجية.

أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه استكمل بسط سيطرته على سوليدار في الشرق الأوكراني، ما نفته كييف التي أكدت أن "معارك طاحنة" لا تزال تدور في البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد. ووأشادت وزارة الدفاع الروسية بقوات فاغنر، قائلة إن السيطرة على سوليدار تمت بفضل قوات مشتركة. وفي حال تمكن روسيا من السيطرة على البلدة فسيكون ذلك انتصارًا نادرًا لروسيا، بعد أشهر من الانتكاسات المدمرة في ساحة المعركة. وكانت سوليدار، وهي بلدة صغيرة في منطقة دونيتسك، موقعًا لمعارك شرسة في الأشهر الأخيرة. وتعبر موسكو المعركة الطاحنة في سوليدار بمثابة المفتاح للاستيلاء على مدينة باخموت الاستراتيجية.