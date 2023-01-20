استخدم العنف لتفريق مسيرة احتجاج على قوة شرق إفريقيا المنتشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستهدفت الشرطة الأربعاء صحافيين في غوما عاصمة شمال كيفو، وفقا لفريق من وكالة فرانس برس على الأرض.

وتجمع مئات المتظاهرين تلبية لدعوة حركات مدنية، للتظاهر ضد هذه القوة التي يعتبرونها غير فعالة.

نُشر آلاف الجنود من كينيا وبوروندي مؤخرا لتعزيز الجيش الكونغولي والأمم المتحدة لمحاربة الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتوقع أن يصل 750 جنديا من جنوب السودان قريبا.

بموجب الاتفاق المبرم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في لواندا، فإن هذه القوة مسؤولة عن ضمان فك الاشتباك بين متمردي حركة "ام 23" من المناطق التي احتلوها في الأشهر الأخيرة شمال كيفو.