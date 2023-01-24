استخدمت شرطة مكافحة الشغب في البيرو الغاز المسيل للدموع الإثنين لتفريق المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، فيما توقع وزير الداخلية استمرار الاضطرابات التي تجتاح البلاد.

وسار مئات المتظاهرين في وسط ليما، للمطالبة برحيل بولوارتي حيث هتف البعض "دينا قاتلة"، قبل أن تطلق الشرطة وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

والأزمة التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو أوائل الشهر الماضي تنبع إلى حد كبير من التفاوت بين طبقة النخبة بالبلاد والريفيين الفقراء من السكان الأصليين في منطقة الأنديز الجنوبية الذين رأوا في كاستيو أملاً بجعل حياتهم أفضل.

وخلفت الاضطرابات 46 قتيلاً حتى الآن، وقد توقع وزير الداخلية فيسينتي روميرو عدم انحسارها في وقت قريب.