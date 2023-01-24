أكثر من 300 شخص خروجوا، يوم أمس الأحد، في مسيرة بمدينة نيويورك الأمريكية بمناسبة الذكرى الـ50 لصدور القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد وايد" الذي كرّس حق المرأة في الإجهاض، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العليا الأميركية الصيف الماضي.

زعيمة منظمة "الحركة النسوية السوداء" الأمريكية والتي عملت على تنظيم الفعالية، تقول: "اليوم نشعر بالحزن على التيه الدستوري (..) لكنني لست محبطة ولست منكفئة، فالمعركة لم تنته بعد".

وكان قرار الإلغاء صدر في الرابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي من قبل قضاةُ المحكمة العليا المحافظون الذين كان عينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وينهي القرار الحق في الإجهاض الذي يعد واحداً من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.