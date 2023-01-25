يلفت انتباه غالبية السائحين، كما الباريسيين، حينما يمرون من أمام دار الأزياء والسلع الفاخرة لويس فيتون في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية، يلفت انتباههم تلك الدمية العملاقة التي تحاكي في ملامحها الفنانة اليابانية المعاصرة يايوي كوساما والتي تُعرف بـ"ملكة التنقيط".

الدمية العملاقة المثبتة في أعلى المبنى، تراها تتدلى قليلاً لتمد يدها وكأنها تضع "نقاطاً" الملونة كزينة تميّز متجر لويس فيتون في الشارع التجاري العريق والفاخر، لكن الرسالة الأهم لهذه الدمية هي أن قاطرة التعاون بين لوي فيتون وبين كوساما قد انطلقت في عالم الأزياء والموضة.