في أجواءٍ احتفالية صاخبة، انطلق في منطقة برنيك غربي العاصمة البلغارية، صوفيا، مهرجان "سورفا" الذي يرتدي فيه المشاركون الذين يُطلق عليه تسمية "كوكيري"، يرتدون أزياء تنكرية على شكل حيوانات ويضعون على رؤوسهم أقنعة مخيفة، ويؤدون حركات راقصة مزنّرين بأحزمة من الأجراس اعتقاداً بأن ذلك يحصّنهم ضد الشر ويبعد عنهم الأرواح الشريرة.

المشاركون جاؤوا من اليونان ورومانيا وصربيا وإيطاليا وسلوفينيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وكرواتيا لأحياء هذه الاحتفالية السنوية التي تعدّ تقليداً وثنياً يعود إلى عصور ما قبل المسيحية في بلغاريا، وقد تمّ في العام 2015 إدراج هذا المهرجان الشعبي ضمن قائمة الـ"يونسكو" للتراث الثقافي غير المادي.